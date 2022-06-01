В Уфе прошел форум «Арт-курултай. Дети»

В Уфе собрались творческие ребята и взрослые со всей страны. В столице республики прошёл форум «Арт-курултай. Дети». Несколько сотен участников попробовали себя в новых ролях и поделились своими проектами.
Кастинг на новую роль не то чтобы в фильме – в первую очередь, в собственной жизни. Узнать о тонкостях профессии актёра и попробовать перевоплотиться мог любой желающий на площадке киностудии «Башкортостан». Саша Каменева – юная пианистка из города Агидель. Мечтала стать великим музыкантом. Но после Арт-курултая акценты, говорит, могут сместиться.
Форум «Арт-курултай. Дети» второй год проходит именно 1 июня, в международный праздник. Среди участников есть и взрослые, они помогают одарённым ребятам найти себя. Или, к примеру, организовывают такие встречи. Ведь творческие проекты – это не только о таланте, значительная часть – это бюрократия, строгие отчёты о выигранных грантах.
На форум приехали участники из разных регионов страны. Несколько сотен творческих детей и взрослых собрались вместе. А кто-то, наоборот, просто заглянул посмотреть концерт с родителями. Дарина Василенко пока только мечтает стать музыкантом. Среди любителей творчества и те, кто не планирует посвящать этому всю жизнь. Азалия Талипова приехала из Сургута. Говорит, будет стоматологом, но сегодня ослепляли не улыбки, а блеск софитов. Девочка попробовала себя в формате интервью на площадке «Тамыра» и перед камерой телеканала БСТ.