В Уфе прошел форум «Арт-курултай. Дети»

В Уфе собрались творческие ребята и взрослые со всей страны. В столице республики прошёл форум «Арт-курултай. Дети». Несколько сотен участников попробовали себя в новых ролях и поделились своими проектами.

Кастинг на новую роль не то чтобы в фильме – в первую очередь, в собственной жизни. Узнать о тонкостях профессии актёра и попробовать перевоплотиться мог любой желающий на площадке киностудии «Башкортостан». Саша Каменева – юная пианистка из города Агидель. Мечтала стать великим музыкантом. Но после Арт-курултая акценты, говорит, могут сместиться.

Форум «Арт-курултай. Дети» второй год проходит именно 1 июня, в международный праздник. Среди участников есть и взрослые, они помогают одарённым ребятам найти себя. Или, к примеру, организовывают такие встречи. Ведь творческие проекты – это не только о таланте, значительная часть – это бюрократия, строгие отчёты о выигранных грантах.

Проектная деятельность, конечно, не профильная. У нас много других забот и направлений деятельности. Но обязательно нужно хоть раз попробовать создать проект и привлечь финансирование. Ксения Смоленцева, заместитель директора по организационно-просветительской работе детской школы искусств г. Серова /Свердловская область/