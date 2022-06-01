Тхэквондисты из Башкирии завоевали медали всероссийского турнира в Рязани

Башкирские тхэквондисты с успехом вернулись со всероссийского турнира в Рязани. В соревнованиях приняли участие более 1500 спортсменов из 55 регионов России. Представители нашей республики привезли с этих соревнований сразу несколько медалей.
Юные башкирские тхэквондисты в этом сезоне радуют успехами. В Рязани прошли всероссийские соревнования по тхэквондо «Кубок Рязанского Кремля». По итогам соревнований Екатерина Слепец и Карина Маннанова, а также Полина Озол стали бронзовыми призёрами. Еще одна уфимка Камилла Садретдинова завоевала золото. Интересно, что в этот вид спорт она попала благодаря телевидению.
Турнир в Рязани был рейтинговым. Это значит, что Камиллу будут разводить в сетке первенства России с сильнейшими спортсменами страны. В этом году прошло также три первенства Приволжского федерального округа: по кадетам, юниорам и молодежи. В соревнованиях среди юниоров Екатерина Слепец стала бронзовым призером. Среди кадетов Камилла Садретдинова на третьем месте, а Нодирбек Хайтбаев и Артур Гайнутдинов заняли вторые позиции. Среди молодежи Артем Кабиев в весовой категории 63 килограмма взял серебро.
Сейчас башкирские спортсмены готовятся к поездке на первенство России в город Калининград. От клуба Fenix туда отправятся Камилла Садретдинова и Нодирбек Хайтбаев.
Соревнования в Калининграде – самый престижный старт для тхэквондистов этого возраста. Успешное выступление позволит отобраться на ведущие международные старты.