Тхэквондисты из Башкирии завоевали медали всероссийского турнира в Рязани

Башкирские тхэквондисты с успехом вернулись со всероссийского турнира в Рязани. В соревнованиях приняли участие более 1500 спортсменов из 55 регионов России. Представители нашей республики привезли с этих соревнований сразу несколько медалей.

Юные башкирские тхэквондисты в этом сезоне радуют успехами. В Рязани прошли всероссийские соревнования по тхэквондо «Кубок Рязанского Кремля». По итогам соревнований Екатерина Слепец и Карина Маннанова, а также Полина Озол стали бронзовыми призёрами. Еще одна уфимка Камилла Садретдинова завоевала золото. Интересно, что в этот вид спорт она попала благодаря телевидению.

Я когда была в первом классе, увидела сюжет про девочек из нашего города. Она выиграли Россию. Я захотела пойти в этот спорт. Камилла Садретдинова, победительница «Кубка Рязанского Кремля»

Турнир в Рязани был рейтинговым. Это значит, что Камиллу будут разводить в сетке первенства России с сильнейшими спортсменами страны. В этом году прошло также три первенства Приволжского федерального округа: по кадетам, юниорам и молодежи. В соревнованиях среди юниоров Екатерина Слепец стала бронзовым призером. Среди кадетов Камилла Садретдинова на третьем месте, а Нодирбек Хайтбаев и Артур Гайнутдинов заняли вторые позиции. Среди молодежи Артем Кабиев в весовой категории 63 килограмма взял серебро.

Я два раунда вел в баллах. В конце по глупости в голову пропустил и отдал три балла. Артем Кабиев, серебряный призер первенства Приволжского федерального округа по тхэквондо

Сейчас башкирские спортсмены готовятся к поездке на первенство России в город Калининград. От клуба Fenix туда отправятся Камилла Садретдинова и Нодирбек Хайтбаев.

Сейчас уже завершающий этап подготовки. Второй этап сборов прошли. Сейчас идет плавная подготовка к соревнованиям. Это моральное состояние спортсменов, психологическое. Евгений Егоров, старший тренер клуба Fenix