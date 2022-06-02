Житель Башкирии предстал перед судом за убийство, совершенное 8 лет назад

В Башкирии перед судом предстал 39-летний местный житель, которого обвинили в жестоком убийстве 8-летней давности.

В Бирске в ноябре 2013 года компания мужчин проводила вечер за распитием спиртных напитков. Во время застолья между двумя собутыльниками вспыхнул конфликт. Обвиняемый в порыве агрессии схватил деревянный стул и избил им оппонента до потери сознания. При этом за избиением наблюдали двое других гостей.

Чтобы скрыть следы преступления, мужчина поджёг дом. Пострадавший скончался от отравления окисью углерода. Владельцу дома был причинен ущерб в размере 480 тысяч рублей.