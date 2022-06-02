Стало известно состояние рабочих, которые пострадали на нефтебазе в Башкирии

Рабочие проводили работы по очистке резервуара для хранения бензина. В один момент произошло возгорание газовоздушной смеси, из-за чего резервуар разгерметизировался и разрушился. В инциденте пострадали четверо рабочих.

Как сообщает ИА «Башинформ», 35-летний и 41-летний сотрудники доставлены в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у пострадавших термический ожог головы, туловища, верхних и нижних конечностей II, III, IV степени на площади 60%, а также ожог дыхательных путей. У 44-летнего мужчины диагностировали термический ожог левой голени III степени. У 39-летнего пострадавшего диагностировали черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб шейного отдела позвоночника. Их состояние оценивается как тяжелое.