В Уфе в салоне автомобиля зажало женщину

Накануне, 1 июня, в Уфе зафиксировали крупную аварию. Инцидент произошёл на 1470 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск.

На трассе столкнулись ВАЗ-21093 и «КамАЗ». На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы, в том числе специалисты Управления гражданской защиты. В легковом авто зажало 37-летнюю пассажирку.