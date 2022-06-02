Житель Башкирии убил возлюбленную и не вспомнил об этом

В Баймакском районе перед судом предстал местный житель, которого обвинили в убийстве возлюбленной. Сам мужчина отмечает, что момент расправы не помнит.

Обвиняемый рассказал в суде, что очень любил сожительницу. Однако возлюбленные часто ругались, так как женщина много пила и встречалась с другими мужчинами. В злополучный день обвиняемый проводил вечер за распитием спиртных напитков с друзьями, которые рассказали, что его возлюбленная распродаёт технику. Это разозлило его, и он пошёл поговорить со своей женщиной.

Дверь в квартиру ему не открыли дочери возлюбленной. Мужчина ушёл, навестил родителей, там выпил ещё, взял нож, который положил в карман куртки, и вновь пошёл к возлюбленной. Он забрался в квартиру через окно, увидел спящую женщину, обнял её и поцеловал, а потом почувствовал, что якобы случайно ранил несчастную ножом, который держал в руке. Дочка его сожительницы ударила мужчину кочергой, после чего он ушёл из чужого дома.