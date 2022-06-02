В Башкирии индекс промышленного производстве в апреле составил 93,3%

• машин и оборудования, не включённых в другие группировки (126,1%), в том числе: станков для обработки металлов лазером — в 7.0р.; установок для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение температуры — в 6,7р. (в действующих ценах), электрических ручных инструментов — в 5,7 р.; двигателей гидравлических и пневматических вращательного действия — в 1,9p. (в действующих ценах);