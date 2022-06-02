В Башкирии индекс промышленного производстве в апреле составил 93,3%

Специалисты Башкортостанстата поделились информацией об индексе промышленного производства в республике. Так, стало известно, что в апреле этого года индекс производства к апрелю прошлого года составил 93,3%.
При этом в период с января по апрель индекс составил 105,7%, а по России – 98,4% и 103,9% соответственно. Все четыре сектора экономики показали увеличение объемов производства. В частности, сырьевой — 124,1%, обрабатывающие производства — 103,7%, энергетический — 101,1%, водоснабжение, водоотведение. сбор и утилизация отходов, ликвидация загрязнений — 102,0%.
Вместе с тем динамика промышленного производства с начала года демонстрирует замедление темпов роста.
Высокие темпы роста в январе-апреле 2022 года по сравнению с январём-апрелем прошлого отмечены в следующих производствах:
• электрического оборудования (в 2,9р. к январю-апрелю 2021);
• лекарственных средств (в 1,5р.);
• мебели (в 1,5p.), в том числе: деревянной мебели для прихожей в 2,7р.; деревянной мебели для спальни — в 1,9р., матрасов пружинных — на 43,3%;
• полиграфической деятельности (143,4%), в том числе: переплетных услуг — в 12.6p., услуг по печатанию журналов – на 34,2%;
• металлургическом (141,0%), в том числе: первичных форм из нержавеющей стали и легированной стали в 1,7р. и в 1,5р. соответственно, проволоки холоднотянутой из нержавеющей стали — на 49,1%, стальных пустотелых профилей — на 19,9%;
• машин и оборудования, не включённых в другие группировки (126,1%), в том числе: станков для обработки металлов лазером — в 7.0р.; установок для обработки материалов с использованием процессов, включающих изменение температуры — в 6,7р. (в действующих ценах), электрических ручных инструментов — в 5,7 р.; двигателей гидравлических и пневматических вращательного действия — в 1,9p. (в действующих ценах);
• ремонте и монтаже машин и оборудования (125,2%);
• прочих готовых изделий (123,6%), в том числе: медицинских инструментов и оборудования — на 44,9% (в действующих ценах), изделий народных художественных промыслов — на 24,2% (в действующих ценах), товаров спортивных — на 12,5% (в действующих ценах);
• готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (120,9%), в том числе: проволоки скрученной из черных метилов — на 47,6%, инструментов рабочих – на 42,6%, ткани металлической — на 23,8%;
• резиновых и пластмассовых изделий (120,8%), в том числе: пластмассовых материалов для покрытия пола, стен или потолка — в 3,4р., пластмассовых дверных блоков — в 2,4р., мешков и сумок из полимеров этилена — в 2,0р. (в действующих ценах);
• бумаги и бумажных изделий (116,3%), в том числе: мешков и сумок бумажных — на 42,1%, ярлыков и этикеток из бумаги или картона — на 39,6%:
• прочей неметаллической минеральной продукции (109,5%), в том числе, строительного кирпича в 1,9р. бесцветного листового стекла в 1,7р., портландцемента, цемента глиноземистого и шлакового — на 39,5%, плит из цемента, бетона или искусственного камня — на 37,6%;
• пищевых продуктов (109,2%), в том числе: мяса птицы охлажденного — в 1,8p., свинины парной, остывшей, охлажденной — на 34,8%, мяса крупного рогатого скота замороженного — на 23,7%, свинины замороженной — на 21,4%;
• кожи и изделий из кожи (107,1%), в том числе: дамских чемоданов и сумок — на 25,8% (в действующих ценах), обуви — на 4,0%;
• обработке древесины (105,6%), в том числе: древесноволокнистых плит — в 6,8р., изделий деревянных строительных — в 1,7р., деревянных дверей — на 17,9%.
Вместе с тем снижение зафиксировано в следующих производствах:
• компьютеров, электронных и оптических изделий (87,0% к январю-апрелю 2021 г.). Вследствие сокращения производства вычислительных машин (в 4,0р., в действующих ценах), термостатов, стабилизаторов давления и прочих приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления (на 22,8%, в действующих ценах);
• текстильных изделий (88.8%), обусловленное падением производства одеял стеганых (в 2,4р.), тканей, пропитанных полиуретановой композицией (в 1,7p.), полотен трикотажных или вязаных (на 26,3%);
• кокса и нефтепродуктов (89,3%), за счет снижения выпуска дизельного топлива (на 16,3%), смазочных нефтяных масел (на 12,8%), бензина (на 10,7%);
• одежды (93,2%), связанное с уменьшением производства изделий трикотажных или вязаных (в 1,9p.), женских платьев (на 11,4%);
• автотранспортных средств (97,6%), в результате сокращения выпуска пожарных автомобилей, прицепов и полуприцепов с допустимой массой свыше 3,5т. по не более 10т. (в 1,5p.), прицепов-цистерн и полуприцепов для перевозки нефтепродуктов, воды и прочих жидкостей (на 16,7%).