В Уфе прошла первая Всероссийская олимпиада стандартов

В УГАТУ прошел финальный этап, сформирована сборная России. Школьники будут представлять страну на Международной олимпиаде, которая пройдёт в августе в Южной Корее.

Имена лучших со всей России. В оранжевых папочках – труды, благодаря которым три десятка ребят оказались в финале олимпиады. На отборочных этапах в регионах школьникам предлагалось порассуждать о стандартах.

Школьники, которые не смогли приехать, присутствовали онлайн. Больше всего финалистов оказалось из Томской, Саратовской, Нижегородской областей, Ямало-Ненецкого автономного округа и Башкортостана. Местом проведения выбрали Уфу, площадку предоставил Авиационный университет. Здесь же в течение дня к финалу Всероссийской олимпиады участников готовил руководитель Росстандарта.

Там же и состоится и финал, куда так старались попасть участники. Одно из заданий было дополнить своё эссе приобретенными знаниями.

Жюри признали победителями Всероссийской олимпиады всех. Но в составе сборной страны по регламенту всего семь мест. В числе счастливцев оказался уфимский школьник. Ему и еще шестерым товарищам придется провести лето в подготовке к международному этапу.

Приятным бонусом, помимо подарков, стали дополнительные баллы при поступлении, которые пообещал ректор УГАТУ. Сергей Новиков также заявил, что призёры могут рассчитывать на стипендию в 50 тысяч рублей в первом семестре.

На олимпиаде многое почерпнули и в жюри. На стандартизацию взглянули по-новому.