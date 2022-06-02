В Уфе сотрудник ГИБДД изменил показания алкотестера и получил взятку

В Уфе обвинили в мошенничестве сотрудника ГИБДД. Инспектор в правоохранительных органах больше не работает.

В марте этого года сотрудник ГИБДД остановил автомобиль для проверки документов. Водителю он предложил пройти медицинское освидетельствование. При этом прибор был заранее настроен на положительный результат.

Экс-инспектор пообещал отпустить «нарушителя», но потребовал от автовладельца взятку в размере 20 тысяч рублей. Уфимец согласился, но после обратился в правоохранительные органы.

Суд признал инспектора виновным в мошенничестве и взяточничестве и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно.