В Уфе сотрудник ГИБДД изменил показания алкотестера и получил взятку

В Уфе обвинили в мошенничестве сотрудника ГИБДД. Инспектор в правоохранительных органах больше не работает.
В марте этого года сотрудник ГИБДД остановил автомобиль для проверки документов. Водителю он предложил пройти медицинское освидетельствование. При этом прибор был заранее настроен на положительный результат.
Экс-инспектор пообещал отпустить «нарушителя», но потребовал от автовладельца взятку в размере 20 тысяч рублей. Уфимец согласился, но после обратился в правоохранительные органы.
Суд признал инспектора виновным в мошенничестве и взяточничестве и назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно.
Фото: ИА Башинформ.