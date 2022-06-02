В Башкирии на стройке сторож разбил голову приятеля

По версии следствия, мужчина работал на стройке сторожем. Иногда он выпивал вместе с рабочими. В злополучный вечер во время застолья со знакомым между ними вспыхнула ссора. Сторож схватил кувалду и пять раз ударил несчастного по голове и рукам. Рабочий получил открытую черепно-мозговую травму с множественными переломами костей лица.