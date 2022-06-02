В Башкирии на стройке сторож разбил голову приятеля

В Белебее перед судом предстал местный житель, которого обвинили в убийстве рабочего.
По версии следствия, мужчина работал на стройке сторожем. Иногда он выпивал вместе с рабочими. В злополучный вечер во время застолья со знакомым между ними вспыхнула ссора. Сторож схватил кувалду и пять раз ударил несчастного по голове и рукам. Рабочий получил открытую черепно-мозговую травму с множественными переломами костей лица.
Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Свою вину сторож признал полностью. По его словам, рабочий ударил первый, а ему пришлось защищаться. Мужчин приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.