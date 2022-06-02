В Сибае начал работу Всероссийский инвестсабантуй «Зауралье-2022»

Соглашения на 150 миллиардов рублей планируют подписать на полях IV Всероссийского инвестиционного сабантуя. Форум начал свою работу сегодня. В столицу башкирского Зауралья прибыли около полутора тысяч гостей и участников со всей страны, ближнего и дальнего зарубежья, в том числе ключевые партнёры из Казахстана, Белоруссии, Узбекистана и Турции.

Впервые на инвестсабантуе прошел межрегиональный форум бизнес-шерифов. На прошедшем Петербургском международном экономическом форуме опыт Башкортостана был признан успешным и был рекомендован к тиражированию в других регионах страны. Участники форума также обсуждают актуальные вопросы: привлечение инвестиций, повышение экспортной активности, развитие моногородов и внутреннего туризма, цифровизацию городской среды и решение проблем экологии.

На полях форума состоялась работа нескольких тематических секций. На одной из них обсудили развитие сотрудничества Башкортостана и Республики Беларусь. Регионы уже давно являются деловыми партнёрами, но при этом между Уфой и Минском до сих пор отсутствует приямое авиасообщение. Этот вопрос необходимо решить в кратчайшие сроки, отметели участники круглого стола. Белорусский бизнес готов инвестировать в экономики Башкирии, создавать у нас новые предприятия и рабочие места. В первую очередь это касается выпуска сельскохозяйственной и коммунальной техники. В условиях санкционного давления Запада дружба регионов растет.