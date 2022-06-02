Депутаты Башкортостана и Татарстана обсудили вопросы сохранения и развития национальных культур

Есть сфера общественных отношений, где правовые императивы вообще не участвуют в регуляции, здесь важно взаимодействие на гуманитарном уровне. Мы живем не в вакууме, а в общественной среде и в должны выстраивать комфортные отношения между этносами.

Константин Толкачёв, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан