Депутаты Башкортостана и Татарстана обсудили вопросы сохранения и развития национальных культур

В Нефтекамске состоялось выездное заседание профильных комитетов, относящихся к парламентам Республики Башкортостан и Республики Татарстан. Вопрос сохранения и развития национальных культур стал основным на встрече.
Общение комитетов проходят на регулярной основе. В прошлом году депутаты двух республик встречались в Актанышском районе Татарстана. Совместные заседания призваны укрепить и межрегиональное сотрудничество.
Было подписано соглашения о сотрудничестве между Актанышским районом Татарстана с городом Нефтекамском, а также с Краснокамским районом Башкортостана. Депутаты посетили Башкирскую гимназию в Нефтекамске, там же побывали на празднике «Национальный калейдоскоп» и осмотрели объекты культурного наследия Николо-Березовки.
По итогам заседания парламентарии предложили активизировать обмен опытом по сохранению и развитию национальных культур и традиций народов Башкортостана и Татарстана, в том числе на законодательном уровне.