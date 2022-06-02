Депутаты Башкортостана и Татарстана обсудили вопросы сохранения и развития национальных культур

В Нефтекамске состоялось выездное заседание профильных комитетов, относящихся к парламентам Республики Башкортостан и Республики Татарстан. Вопрос сохранения и развития национальных культур стал основным на встрече.

Общение комитетов проходят на регулярной основе. В прошлом году депутаты двух республик встречались в Актанышском районе Татарстана. Совместные заседания призваны укрепить и межрегиональное сотрудничество.

Есть сфера общественных отношений, где правовые императивы вообще не участвуют в регуляции, здесь важно взаимодействие на гуманитарном уровне. Мы живем не в вакууме, а в общественной среде и в должны выстраивать комфортные отношения между этносами.

Константин Толкачёв, председатель Государственного Собрания Республики Башкортостан

Было подписано соглашения о сотрудничестве между Актанышским районом Татарстана с городом Нефтекамском, а также с  Краснокамским районом Башкортостана. Депутаты посетили Башкирскую гимназию в Нефтекамске, там же побывали на празднике «Национальный калейдоскоп» и осмотрели объекты культурного наследия Николо-Березовки.

 По итогам заседания парламентарии предложили активизировать обмен опытом по сохранению и развитию национальных культур и традиций народов Башкортостана и Татарстана, в том числе на законодательном уровне.

Вопросы межкультурных диалогов, языковой вопрос, традиции – это фундаментальный подход. Не будет этого, никакого развития не будет. Цена этих встреч очень высока. Я благодарю коллег из Башкортостана.

Фарид Мухаметшин, председатель Государственного Совета Республики Татарстан
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