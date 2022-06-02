В Уфе стартовал финал XI-летней Спартакиады учащихся

В столице Башкортостана стартовал финальный этап соревнований по вольной борьбе XI-летней Спартакиады учащихся. В турнире участвуют около 300 спортсменов в возрасте до 16 лет из 49 регионов страны.

Сегодня проходят встречи предварительного раунда и полуфиналы у юношей и девушек. Завтра состоятся финальные схватки. Торжественное открытие соревнований, на котором будут присутствовать министр спорта России Олег Матыцин, Глава Башкортостана Радий Хабиров, а также президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков начнётся в 17:00.