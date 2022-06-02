В Уфе скорая помощь, перевозившая ребенка с травмой, попала в ДТП

Состояние девочки из перевернувшейся машины скорой помощи удовлетворительное. Об этом сообщили в Минздраве республики. Авария произошла сегодня в Уфе.

Nissan X-Trail двигался по улице Баязита Бикбая и допустил столкновение «Газелью», которая ехала по улице Маршала Жукова. Отметим, что скорая проезжала перекресток на красный свет, однако световые и звуковые сигналы были включены. Удар привел к опрокидыванию микроавтобуса.

Внутри находилась восьмилетняя девочка, направлявшаяся вместе с отцом в больницу из-за перелома руки. Она была госпитализирована в 17-ю детскую больницу подоспевшей бригадой медиков. Медицинская помощь также понадобилась водителю и фельдшеру. В ГИБДД устанавливают обстоятельства происшествия.