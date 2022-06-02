Первые соглашения подписаны: итоги первого дня Инвестсабантуя «Зауралье» в Башкирии

В Сибае начал работу IV Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье». Форум стал рекордным как по количеству участников, так и по планируемым контрактам. Первые соглашения уже подписаны.

Около полутора тысяч гостей со всей страны, ближнего и дальнего зарубежья, в том числе и ключевые партнёры из Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, Турции. Сибай принимает четвертый Всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье». Башкортостан встречает гостей всем своим многонациональным колоритом.

В тени деревьев расположилась деревня, в которой представлены быт башкирского, татарского, чувашского, марийского народов, оказаться можно и посреди белорусского двора. Гостям есть на что посмотреть и что обсудить, но уже на деловой площадке форума. Основным местом проведения Инвестсабантуя на этот раз стала Сибайская филармония. В культурном сердце столицы башкирского Зауралья говорят о будущем региона.

Соглашений ожидается много, приезжают наши ключевые партнеры. Это прорывные проекты: электрификация Зауралья, новые железные дороги. Рустам Муратов, первый заместитель премьер-министра правительства, министр экономического развития и инвестиционной политики Республики Башкортостан

На Инвестсабантуй приехали не только представители бизнеса, но и те, кто помогает предпринимателям встать на ноги. В Сибае впервые состоялся межрегиональный форум бизнес-шерифов. На уровне российского правительства этот институт был признан успешным и рекомендован для тиражирования среди регионов страны. О финансовой поддержке предприятий, которые в условиях международных санкций ориентированы на импортозамещение, говорили на выездном заседании совета Торгово-промышленной палаты России.





ТПП Башкирии – одна из крупнейших и успешных в РФ. У вас огромная промышленность, замечательное сельское хозяйство. Ощущение, что сельское хозяйство республики скоро займет место в тройке лучших. Владимир Гамза, председатель совета ТПП России по финансово-промышленной и инвестиционной политике

Погода на Инвестсабантуе комфортная для работы, как и инвестиционный климат в Башкортостане. Деловые партнёры республики готовы расширять свои производства, строить новые предприятия и создавать рабочие места. Первое соглашение было подписано с белорусами, которые ориентированы на производстве сельскохозяйственной и коммунальной техники.

Нужно искать новых партнеров, сейчас время для новых возможностей. Поэтому мы здесь, и мы надеемся заключить новые договоренности и найти новых партнеров. Дмитрий Харитончик, заместитель министра промышленности Республики Беларусь

Программа форума довольно обширна, тематические секции идут параллельно во всех залах. Говорят не только об инвестициях, но и о повышении экспортной активности, развитии моногородов и решении проблем экологии. Без диктатуры природоохранного законодательства все успехи бизнеса не принесут радости.

Сейчас стратегически важным является качество жизни, а это в первую очередь экология. Все проекты и инвестиции должны быть подчинены экологической безопасности. Рашид Исмаилов, председатель Российского экологического общества