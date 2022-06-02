В Башкирии ввод жилья вырос на 11%

По итогам первых четырех месяцев текущего года строительная отрасль республики показывает положительную динамику. Об этом заявили на заседании оперативного штаба по обеспечению социально-экономического развития региона, которое провёл Радий Хабиров.

Ввод жилья в Башкортостане составил свыше 1 млн кв. м, что почти на 11 процентов больше аналогичного периода прошлого года. По этому показателю наш регион сейчас занимает второе место в Приволжском федеральном округе и седьмое в Российской Федерации.

Фиксируется рост по вводу жилья, как индивидуального жилищного строительства, так и многоквартирных жилых домов. И если по многоквартирным жилым домам мы ввели уже больше 450 тысяч, а это порядка 22 процентов рост к прошлому году, то у нас по ИЖС более 700 тысяч квадратных метров введено в эксплуатацию, а это порядка 10 процентов рост к прошлому году. То есть мы видим тенденцию, что, несмотря на все санкционные мероприятия, стройка продолжается, стройка живёт и застройщики активно сейчас запускают новые проекты.

Артём Ковшов, заместитель министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан
Фото №1 - В Башкирии ввод жилья вырос на 11%

Мы ожидаем, что по мере того, как средства, которые сейчас находятся в депозитах, которые люди сохраняли там под высокие ставки, которые тогда были в районе 20 процентов годовых и выше, скоро начнут возвращаться из банковской системы. И в том числе пойдут на строительный рынок вместе с той ипотекой, которую сейчас берут, тем самым поддерживая и жилищное строительство. Есть, конечно, ожидания и дальнейшего снижения ставок, так как ЦБ, принимая решение о последнем снижении ключевой ставки на 3% пункта, дал сигнал на возможность и дальнейшего снижения.

Марат Кашапов, управляющий отделением Банка России – Национальным банком по Республике Башкортостан

Также на заседании обсудили ситуацию с лекарственным обеспечением. По словам министра здравоохранения Башкортостана Айрата Рахматуллина, в медицинских и аптечных организациях создан пятимесячный запас лекарственных препаратов, и во избежание дефицита власти продолжают заключать новые контракты на поставку медикаментов. Растут и объёмы производства мяса, субпродуктов и полуфабрикатов, растительного и сливочного масла, молока, а также макаронных, хлебобулочных и кондитерских изделий.

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