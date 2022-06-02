В Башкирии ввод жилья вырос на 11%

По итогам первых четырех месяцев текущего года строительная отрасль республики показывает положительную динамику. Об этом заявили на заседании оперативного штаба по обеспечению социально-экономического развития региона, которое провёл Радий Хабиров.
Ввод жилья в Башкортостане составил свыше 1 млн кв. м, что почти на 11 процентов больше аналогичного периода прошлого года. По этому показателю наш регион сейчас занимает второе место в Приволжском федеральном округе и седьмое в Российской Федерации.
Также на заседании обсудили ситуацию с лекарственным обеспечением. По словам министра здравоохранения Башкортостана Айрата Рахматуллина, в медицинских и аптечных организациях создан пятимесячный запас лекарственных препаратов, и во избежание дефицита власти продолжают заключать новые контракты на поставку медикаментов. Растут и объёмы производства мяса, субпродуктов и полуфабрикатов, растительного и сливочного масла, молока, а также макаронных, хлебобулочных и кондитерских изделий.