В Башкирии ввод жилья вырос на 11%

Фиксируется рост по вводу жилья, как индивидуального жилищного строительства, так и многоквартирных жилых домов. И если по многоквартирным жилым домам мы ввели уже больше 450 тысяч, а это порядка 22 процентов рост к прошлому году, то у нас по ИЖС более 700 тысяч квадратных метров введено в эксплуатацию, а это порядка 10 процентов рост к прошлому году. То есть мы видим тенденцию, что, несмотря на все санкционные мероприятия, стройка продолжается, стройка живёт и застройщики активно сейчас запускают новые проекты.

Артём Ковшов, заместитель министра строительства и архитектуры Республики Башкортостан