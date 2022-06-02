В Башкирии задержали членов ОПГ, расхищавших нефтепровод

Оперативниками отдела по борьбе с организованной преступностью регионального Управления угрозыска МВД задержаны пятеро подозреваемых в серии краж труб резервной ветки республиканского нефтепровода в Янаульском районе. С 2004 года этот участок не был в эксплуатации.
Предварительно установлено, что несколько месяцев злоумышленники с помощью спецтехники выкапывали трубы из земли, а затем перевозили их на склад в Нефтекамске, после чего по подложным документам продавали в другие регионы России.
За несколько месяцев участникам ОПГ удалось демонтировать порядка 20 километров труб. Ущерб, причиненный владеющему нефтепроводом предприятию, составил более 30 миллионов рублей.