В Уфе женщина торгует больными котятами, выдавая их за породистых

Мейн-кун недорого, но проживёт недолго. Так должны начинаться объявления продавца якобы породистых котят в Уфе. Женщина торгует больными животными уже несколько лет. Большинство хвостатых умирают в течение нескольких дней, да и оказываются совсем не мейн-кунами или шотландцами, как любит заявлять заводчица. Покупателей объявления привлекают низкой ценой.
Семейный бизнес, судя по количеству гневных отзывов, приносит неплохой доход. Даже несмотря на то, что за котёнка мейн-куна продавец запрашивает обычно 1500-2000 тысячи. Берет не качеством, а количеством. Заводчица с «Авито» встречу назначила на остановке посреди Дёмского шоссе. Продавец уверяла: малышка чистокровная. Но уже дома сомнения взяли вверх. Лилия позвонила женщине.
После ночи, проведенной в слезах, пришлось ломать голову, как объяснить исчезновение котёнка маленькому сыну. Дозвониться до женщины не получилось ни на следующий день, ни через неделю.
Эту стеснительную красавицу Вадим с супругой купили у заводчиков, проверив сначала, в каких условиях содержатся малыши. Научил горький опыт покупки у той же женщины, что брала и Лилия. Сценарий один. Передача в Дёме на улице. За жизнь котёнка новоиспечённые хозяева и ветврачи боролись неделю. Не безуспешно.
Это супруги узнали уже после, когда нашли десятки также же покупателей. Женщина меняет номера телефона и аккаунты на «Авито», часто их просто блокирует администрация сайта после жалоб. На жизнях животных женщина зарабатывает уже несколько лет. И, судя по всему, наказания не боится. Обманутых клиентов очень любит пугать якобы связями в правоохранительных органах.
В ветклиниках уже знакомы с такими «мейн-кунами» и «шотландцами». И часто с порога спрашивают у хозяев: «Покупали в Дёме?»
Животные, скорее всего, содержатся в ужасных условиях. И покупка котят у такой заводчицы – как поощрение живодёрского бизнеса. Четвероногие для неё не более чем отработанный материал.