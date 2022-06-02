В Уфе женщина торгует больными котятами, выдавая их за породистых

Мейн-кун недорого, но проживёт недолго. Так должны начинаться объявления продавца якобы породистых котят в Уфе. Женщина торгует больными животными уже несколько лет. Большинство хвостатых умирают в течение нескольких дней, да и оказываются совсем не мейн-кунами или шотландцами, как любит заявлять заводчица. Покупателей объявления привлекают низкой ценой.

Семейный бизнес, судя по количеству гневных отзывов, приносит неплохой доход. Даже несмотря на то, что за котёнка мейн-куна продавец запрашивает обычно 1500-2000 тысячи. Берет не качеством, а количеством. Заводчица с «Авито» встречу назначила на остановке посреди Дёмского шоссе. Продавец уверяла: малышка чистокровная. Но уже дома сомнения взяли вверх. Лилия позвонила женщине.

Спрашиваю, можно ли вернуть, есть подозрения, что не мейн-кун. Сказала, что нет, объявление сняла, отключила телефон. Вечером началась рвота, понос. Ветеринар прописал лекарства. Через день и мой кот заболел. Взрослый, выдержал, а котенок умер через четыре дня. Лилия Дымова

После ночи, проведенной в слезах, пришлось ломать голову, как объяснить исчезновение котёнка маленькому сыну. Дозвониться до женщины не получилось ни на следующий день, ни через неделю.

Эту стеснительную красавицу Вадим с супругой купили у заводчиков, проверив сначала, в каких условиях содержатся малыши. Научил горький опыт покупки у той же женщины, что брала и Лилия. Сценарий один. Передача в Дёме на улице. За жизнь котёнка новоиспечённые хозяева и ветврачи боролись неделю. Не безуспешно.

Кошка почти впала в кому. Котята все там больные, у них чумка, они по 3-5 дней выживают и всё. Вадим

Это супруги узнали уже после, когда нашли десятки также же покупателей. Женщина меняет номера телефона и аккаунты на «Авито», часто их просто блокирует администрация сайта после жалоб. На жизнях животных женщина зарабатывает уже несколько лет. И, судя по всему, наказания не боится. Обманутых клиентов очень любит пугать якобы связями в правоохранительных органах.

В ветклиниках уже знакомы с такими «мейн-кунами» и «шотландцами». И часто с порога спрашивают у хозяев: «Покупали в Дёме?»

Хочу предупредить покупателей, что такие котята обычно бывают больны смертельно опасной инфекцией. Породистые кошки стоят намного дороже, ответственные заводчики продают их не моложе 2 месяцев с прививками, составляют договор. Артур Дударев, главный врач ветеринарной клиники «Забота»