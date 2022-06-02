В Башкирии 8,5 тысяч выпускников написали ЕГЭ по профильной математике

Позади уже экзамены по русскому языку, географии, литературе и химии. Математика – обязательный предмет для сдачи ЕГЭ. Более половины одиннадцатиклассников региона выбрали именно профильное направление вместо базового.

Настрой боевой, настроение приподнятое. Экзамен многим выпускникам, судя по всему, нисколько не страшен. Адель Япарова готовилась усиленно два года. Говорит, в профильной математике необходимо держать в голове множество формул и решать самые сложные задачи школьного уровня. Хотя свое будущее Адель не связывает с технической специальностью.

В школу ребята заходят по группам в сопровождении кураторов. Первоначально идет проверка термометрии, а затем осмотр при помощи металлодетектора. С собой можно взять только письменные принадлежности, линейку, воду и небольшой перекус. Все остальное под запретом. Перед входом в аудиторию еще одна проверка – документов. Только после этого выпускник занимает свое место за партой. Владислав Субанов уверен в своих силах и готовится стать IT-специалистом.