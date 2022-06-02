Уфа принимает финалы по вольной борьбе в рамках XI Спартакиады учащихся России

В Уфе стартовала XI Спартакиада учащихся России. Соревнования пройдут в разных городах страны. Уфа принимает финалы по вольной борьбе. Сегодня в столице республики состоялась церемония открытия соревнований. В ней приняли участие руководитель региона Радий Хабиров, министр спорта России Олег Матыцин и другие гости. Они также осмотрели центр гимнастики Башкортостана, который теперь будет носить имя Светланы Хоркиной.
Старт XI Спартакиады учащихся России дан. Впервые открытие этого крупного соревнования проходило в столице республики. Участников мероприятия приветствовали министр спорта России Олег Матыцин, а также президент Олимпийского комитета страны Станислав Поздняков. Гости отметили, что в непростое время для российского спорта, когда ряд международных стартов для наших атлетов закрыт, на помощь приходят регионы.
Глава региона уделяет большое внимание развитию спорта в Башкортостане. В частности, успешно реализуются программы «Спортивная борьба – в школы» и «Сельский тренер». Благодарственные письма за заслуги в развитии спорта, а также денежные сертификаты получили тренеры и авторы спортивных проектов.
К 450-летию города в Уфе появятся три крупных спортсооружения: это центр фехтования, комплекс для гребного слалома и центр борьбы. Их строительство уже ведется.
И пока будущие спортобъекты находятся на стадии строительства, в Уфе состоялось открытие Центра спортивной гимнастики Башкортостана. В торжественной церемонии приняли участие гости столицы. Радий Хабиров поблагодарил министра спорта России за поддержку этого проекта, отметив, что при строительстве центра была очень серьёзная доля федерального финансирования.
Спортобъекту присвоено имя российской гимнастки, двукратной олимпийской чемпионки Светланы Хоркиной. Здесь, помимо учебно-тренировочного процесса, будут проводиться всероссийские и международные соревнования.
Спартакиада учащихся страны пройдет по 47 видам спорта в разных российских городах. В Уфе уже стартовали финальные соревнования по вольной борьбе. В центре спортивной подготовки прошли встречи предварительного раунда и полуфиналы. В утешительных финалах выступят две спортсменки из республики – Виалетта Корнилаева и Юлианна Николаева. Совсем недавно обе спортсменки стали бронзовыми призёрами первенства России.
Всего на уфимский ковер выйдут 300 борцов из 49 регионов страны. Впереди финальные встречи и поединки за третье место.