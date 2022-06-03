В Уфе подросток на мотоцикле устроил ДТП: есть пострадавший

За передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему такого права в соответствии с частью 3 статьи 12.7 КоАП РФ мать подростка была привлечена к административной ответственности. Сам несовершеннолетний не достиг 16-летнего возраста, с которого наступает такая ответственность. Все собранные материалы по факту ДТП будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для рассмотрения вопроса о привлечении родителей к ответственности по статье 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».

пресс-служба ГИБДД по Уфе