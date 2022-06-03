В Башкирии мужчина убил своего отца и спрятал труп в погреб

В Абзелиловском районе Башкирии в канун Нового года 27-летний житель Магнитогорска жестоко расправился со своим отцом и спрятал труп в погреб. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе ведомства.
30 декабря прошлого года обвиняемый распивал алкогольные напитки со своим 61-летним отцом. В ходе застолья последний начал негативно отзываться о супруге, которая ушла от него. Сын вступился за свою мать, и между мужчинами вспыхнул конфликт.
В содеянном мужчина раскаялся и указал местонахождение трупа. Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в суде.
Фото: СУ СКР по РБ.