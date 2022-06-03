В Башкирии мужчина убил своего отца и спрятал труп в погреб

В Абзелиловском районе Башкирии в канун Нового года 27-летний житель Магнитогорска жестоко расправился со своим отцом и спрятал труп в погреб. Следственный комитет завершил расследование уголовного дела, сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото №1 - В Башкирии мужчина убил своего отца и спрятал труп в погреб

30 декабря прошлого года обвиняемый распивал алкогольные напитки со своим 61-летним отцом. В ходе застолья последний начал негативно отзываться о супруге, которая ушла от него. Сын вступился за свою мать, и между мужчинами вспыхнул конфликт.

Ссора переросла в драку, в ходе которой злоумышленник задушил отца обувным шнурком, после чего лег спать. Наутро обвиняемый покинул жилище, а через трое суток вернулся, спрятал тело в погреб дома, засыпал землей и закрыл дверь на ключ. Учитывая, что потерпевший жил один, мало с кем общался, не имел постоянной работы, а кроме сына его никто не навещал, его исчезновение длительное время оставалось не замеченным. В середине апреля 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил своей родственнице, что убил отца. Женщина решила сообщить в полицию.

пресс-служба СУ СКР по РБ

В содеянном мужчина раскаялся и указал местонахождение трупа. Сейчас уголовное дело находится на рассмотрении в суде.

Фото: СУ СКР по РБ.

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