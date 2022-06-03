Названы болезни, которыми чаще всего болеют осужденные в исправительных колониях Башкирии
Стало известно, чем чаще всего болеют осужденные в исправительных колониях Башкортостана. Об этом изданию "Башинформ" рассказали врачи и сотрудники медучреждения.
Как сообщил начальник МСЧ-2 ФСИН России Венер Мазитов, лидирующую позицию заняли болезни системы кровообращения.
Вторая по численности группа – болезни органов дыхания. На третьем месте – болезни органов пищеварения. На четвертом месте – заболевания нервной системы и онкологические. На пятом – хирургическая патология, психические расстройства, ЛОР-патология.
Венер Мазитов, начальник МСЧ-2 ФСИН
Врач-терапевт терапевтического отделения больницы Наиль Батыршин поделился, с какими болезнями поступают экстренные больные.
С инфарктами, инсультами. С хирургической патологией – аппендицитами, травмами на производстве. Раньше больные жаловались на болезни желудочно-кишечного тракта: язвы, панкреатиты, гастриты. Сейчас больше больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, инфекционными заболеваниями, онкопатологиями, гепатитами. По хирургии – грыжи, трофические язвы, варикозное расширение вен.
Наиль Батыршин, врач-терапевт терапевтического отделения больницы
Начальник больницы УФСИН России по Башкортостану Дмитрий Зотов рассказал, что медицинское учреждение предназначено для стационарного лечения, а также для содержания лиц, которые отбывают наказание в исправительных учреждениях, либо содержащихся под стражей в региональных СИЗО.
Больница работает с октября 1981 года, лимит наполнения составляет 80 койко-мест. Работают три отделения: хирургическое, терапевтическое и психиатрическое. Учреждение укомплектовано необходимым медицинским оборудованием для оказания пациентам специализированный помощи. В случае необходимости приглашаются врачи-специалисты из других клиник. Изолированно от других категорий осужденных содержатся только мужчины, отбывающие наказание при особо опасном рецидиве преступлений, приговоренные к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на определенный или пожизненный срок. Они помещаются в специально выделанных и оборудованных по тюремному типу палатах. Отдельно размещаются несовершеннолетние, а также те, кто находится под стражей.
Дмитрий Зотов, начальник республиканской больницы УФСИН России по РБ
За «особенными» пациентами следят сотрудники службы безопасности. Для пресечения побегов и других преступлений используются технические средства надзора – камеры наблюдения по всему периметру. На всех окнах решетки. Вход к больничным палатам также за тяжелой решеткой. И, конечно, высокий забор с колючей проволокой. Сотрудники больницы подчеркнули, что случаев побега из медучреждения не было.