Названы болезни, которыми чаще всего болеют осужденные в исправительных колониях Башкирии

Больница работает с октября 1981 года, лимит наполнения составляет 80 койко-мест. Работают три отделения: хирургическое, терапевтическое и психиатрическое. Учреждение укомплектовано необходимым медицинским оборудованием для оказания пациентам специализированный помощи. В случае необходимости приглашаются врачи-специалисты из других клиник. Изолированно от других категорий осужденных содержатся только мужчины, отбывающие наказание при особо опасном рецидиве преступлений, приговоренные к пожизненному лишению свободы, а также осужденные, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на определенный или пожизненный срок. Они помещаются в специально выделанных и оборудованных по тюремному типу палатах. Отдельно размещаются несовершеннолетние, а также те, кто находится под стражей.

Дмитрий Зотов, начальник республиканской больницы УФСИН России по РБ