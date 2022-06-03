Суд вынес приговор троим жителям Уфы за сбыт наркотиков

В Уфе за покушение на сбыт крупной партии наркотиков суд вынес приговор троим участникам ОПГ. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Калининского района Уфы.
Житель Уфы организовал интернет-магазин по незаконному распространению наркотиков. В преступную деятельность он вовлек двоих друзей.
Свою вину подсудимые признали частично. Суд конфисковал изъятые денежные средства и приговорил организатора ОПГ к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы, а его сообщников - к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание мужчины будут в колонии строгого режима.