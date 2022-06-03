Суд вынес приговор троим жителям Уфы за сбыт наркотиков

В ноябре 2020 года при оборудовании тайника-закладки по ул. Свободы двое фигурантов уголовного дела были задержаны сотрудниками полиции, которыми изъяты запрещенные вещества и свыше 400 тысяч рублей. Анализ счетов одного из злоумышленников показал поступление денежных средств от преступной деятельности в размере более 1,2 млн рублей.

пресс-служба прокуратуры Калининского района Уфы