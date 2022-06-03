Суд вынес приговор троим жителям Уфы за сбыт наркотиков

В Уфе за покушение на сбыт крупной партии наркотиков суд вынес приговор троим участникам ОПГ. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Калининского района Уфы.

Фото №1 - Суд вынес приговор троим жителям Уфы за сбыт наркотиков

Житель Уфы организовал интернет-магазин по незаконному распространению наркотиков. В преступную деятельность он вовлек двоих друзей.

В ноябре 2020 года при оборудовании тайника-закладки по ул. Свободы двое фигурантов уголовного дела были задержаны сотрудниками полиции, которыми изъяты запрещенные вещества и свыше 400 тысяч рублей. Анализ счетов одного из злоумышленников показал поступление денежных средств от преступной деятельности в размере более 1,2 млн рублей.

пресс-служба прокуратуры Калининского района Уфы

Свою вину подсудимые признали частично. Суд конфисковал изъятые денежные средства и приговорил организатора ОПГ к 11 годам и 6 месяцам лишения свободы, а его сообщников - к 10 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание мужчины будут в колонии строгого режима.

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