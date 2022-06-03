В Башкирии за сутки двое детей упали из окон

В Башкирии за последние сутки произошло два случая падения детей из окон. Один из пострадавших погиб.

В Стерлитамаке под окнами многоэтажного дома по проспекту Октября был найден 4-летний мальчик. Известно, что он проживал в квартире на 6 этаже с семьёй. Мальчика экстренно госпитализировали. К сожалению, врачи не успели помочь ребёнку – он скончался по пути в больницу.