В Башкирии среди овец обнаружен очаг опасного инфекционного заболевания

На хозяйство наложен карантин, больных животных зарежут, а мясо переработают на заводах. Оставшихся будут проверять каждый месяц до получения двух отрицательных результатов. Сейчас на территории хозяйства запрещено лечение больных животных, посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз животных за исключением вывоза на убой, выпас, перемещение и перегруппировка животных, заготовка и вывоз кормов, въезд и выезд транспортных средств и др.