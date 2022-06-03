В Башкирии среди овец обнаружен очаг опасного инфекционного заболевания

В Учалинском районе обнаружен очаг бруцеллеза. Специалисты выявили очаг инфекционного заболевания среди овец в личном подсобном хозяйстве в селе Кунакбаево.
Известно, что животных привезли из другого региона без документов, разрешения и обязательного карантина. Также животных не поставили на учет в местной ветеринарной службе. Болезнь обнаружили случайно при проведении лабораторных исследований. В хозяйстве находятся 253 головы мелкого рогатого скота. У 58 из них обнаружена инфекция.
На хозяйство наложен карантин, больных животных зарежут, а мясо переработают на заводах. Оставшихся будут проверять каждый месяц до получения двух отрицательных результатов. Сейчас на территории хозяйства запрещено лечение больных животных, посещение территории посторонними лицами, ввоз и вывоз животных за исключением вывоза на убой, выпас, перемещение и перегруппировка животных, заготовка и вывоз кормов, въезд и выезд транспортных средств и др.
Бруцеллез – зоонозная, хронически протекающая инфекционная болезнь животных, характеризующаяся абортами, рождением мертвого или нежизнеспособного приплода, орхитами, эпидидимитами, артритами и бурситами. Клинические признаки болезни проявляются при достижении животными половой зрелости. Возможно бессимптомное течение болезни.