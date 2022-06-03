В Башкирии из-за ремонта путей меняется расписание электричек в сторону Белорецка

В Башкортостане на перегоне Белорецк – Серменево внесены изменения в график движения поездок. Это связано с проведением ремонтных работ, сообщили в пресс-службе БППК.

С 7 по 9, с 15 по 17, с 23 по 25 июня, с 1 по 3, с 9 по 11, с 17 по 19 июля отменят поезд:

- № 6903 Белорецк (отпр.07.41) – Инзер (приб.09.23).

С 6 по 8, с 14 по 16, с 22 по 24 июня, 1, 2, с 8 по 10, с 16 по 18 июля отменяется поезд:

- № 6908 Инзер (отпр.21.00) – Белорецк (приб.22.44).

2, 9, 10, 16 и 17 июля отменяются поезда:

- № 6904 Инзер (отпр.12.24) – Белорецк (приб.14.13),

- № 6907 Белорецк (отпр.07.41) – Инзер (приб.17.50).

Также отменяются поезда с 6 по 8, с 14 по 16, с 22 по 24 июня, 1, 8 и 18 июля:

- поезд № 6904 Инзер – Белорецк устанавливается сообщением Инзер (отпр.12.24) – Улу-Елга (приб.13.32), на участке Улу-Елга – Белорецк.