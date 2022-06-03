В Башкирии утонул 65-летний глухонемой мужчина

Житель Башкирии пошел рыбачить со своим 16-летним внуком. Находясь в воде, мужчина не удержался из-за сильного течения и упал в воду. К тому же, он был глухонемым и не смог позвать на помощь и, в добавок ко всему, не умел плавать.