В Башкирии утонул 65-летний глухонемой мужчина

Вчера, второго июня, в Оренбургской области на реке Урал утонул 65-летний житель Башкирии. Детали трагедии рассказали корреспонденты издания "Башинформ".
Житель Башкирии пошел рыбачить со своим 16-летним внуком. Находясь в воде, мужчина не удержался из-за сильного течения и упал в воду. К тому же, он был глухонемым и не смог позвать на помощь и, в добавок ко всему, не умел плавать.
Инцидент увидели другие рыбаки – побежали на помощь, но было уже поздно. Они достали из воды тело погибшего. Пытались откачать его, но безуспешно.
В настоящее время правоохранители устанавливают все детали трагедии.