В Башкирии водителя ждёт 5 лет тюрьмы за смертельное ДТП

5 марта на автодороге Уфа-Инзер-Белорецк произошла смертельная авария. Расследование трагедии завершено.
24-летний парень на «Ладе Ларгус» не справился с управлением на повороте и допустил столкновение со встречным «Рено Логан». В первом автомобиле находились три человека, а во втором – пятеро.
В результате столкновения помощь врачей потребовалась четырём пассажирам. Через день после аварии в больнице от полученных травм скончалась 40-летняя пассажирка «Рено».
Теперь молодому водителю грозит до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в суд.
Фото: МВД по РБ.