Спасатели Уфы не дали утонуть двум подросткам

Сегодня, 3 июня, спасатели Уфы пришли на помощь двум тонущим подросткам. Благодаря оперативному реагированию удалось избежать страшной трагедии.
Инцидент произошёл на пляже «Райский берег». Компания из четырёх 15-летний подростков играла и купалась в воде. Внезапно один из мальчиков начал тонуть. Ему на помощь бросился друг, который тоже вскоре начал уходить под воду.
Тонущих ребят заметили спасатели, которые нырнули за подростками и благополучно вытащили их на берег. В медицинской помощь ребята не нуждались.
Фото: УГЗ г. Уфы.