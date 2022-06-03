Спасатели Уфы не дали утонуть двум подросткам

Сегодня, 3 июня, спасатели Уфы пришли на помощь двум тонущим подросткам. Благодаря оперативному реагированию удалось избежать страшной трагедии.

Фото №1 - Спасатели Уфы не дали утонуть двум подросткам

Инцидент произошёл на пляже «Райский берег». Компания из четырёх 15-летний подростков играла и купалась в воде. Внезапно один из мальчиков начал тонуть. Ему на помощь бросился друг, который тоже вскоре начал уходить под воду.

Тонущих ребят заметили спасатели, которые нырнули за подростками и благополучно вытащили их на берег. В медицинской помощь ребята не нуждались.

Фото: УГЗ г. Уфы. 

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