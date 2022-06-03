Радий Хабиров дал старт работе Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье» в Сибае

Двери форума открыты. Глава Башкортостана поприветствовал участников и гостей Всероссийского инвестсабантуя «Зауралье». Радий Хабиров отметил, что бизнесмены республики всегда открыты к новому сотрудничеству и новым проектам. И крупнейший экономический форум на юге Башкирии – удобная площадка для заключения выгодных контрактов.
Сегодня пройдёт много интересных мероприятий. Бизнесменов Башкортостана отличает открытость к сотрудничеству, деловитость и волевой характер.
Работа форума началась с презентации социально-экономического развития Зауралья. И это неслучайно. Структура экономики этой территории Башкортостана составляет около 128 миллиардов рублей. Это полезные ископаемые, туризм, гостиницы и санатории, сельское хозяйство, промышленность, медицина. Но при огромной территории там проживают всего 8,5% жителей республики. Чтобы увеличить этот показатель, необходимо улучшать инфраструктуру. Среди инициатив – строительство электрической подстанции на 500 киловатт, железнодорожной линии Сибай-Подольск-Новорудное, организация особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Урал».
Всего до 2030 года в Зауралье планируют реализовать 76 проектов на общую сумму 174 млрд рублей. Ожидается, что в результате реализации стратегии развития в Зауралье через восемь лет будет создано более 40 тысяч новых рабочих мест, а выручка предприятий будет составлять 80 миллиардов рублей.