Радий Хабиров дал старт работе Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье» в Сибае

Двери форума открыты. Глава Башкортостана поприветствовал участников и гостей Всероссийского инвестсабантуя «Зауралье». Радий Хабиров отметил, что бизнесмены республики всегда открыты к новому сотрудничеству и новым проектам. И крупнейший экономический форум на юге Башкирии – удобная площадка для заключения выгодных контрактов.

Сердечно приветствую наших гостей из 21 региона страны и десяти государств. Это говорит о том, что интерес к нашему форуму с каждым годом растёт. В современных условиях проведение форума – важный шаг в развитии Башкортостана. Мы представляем огромный интерес для инвестиций. Мы – надёжный и сильный партнёр. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Сегодня пройдёт много интересных мероприятий. Бизнесменов Башкортостана отличает открытость к сотрудничеству, деловитость и волевой характер.

Работа форума началась с презентации социально-экономического развития Зауралья. И это неслучайно. Структура экономики этой территории Башкортостана составляет около 128 миллиардов рублей. Это полезные ископаемые, туризм, гостиницы и санатории, сельское хозяйство, промышленность, медицина. Но при огромной территории там проживают всего 8,5% жителей республики. Чтобы увеличить этот показатель, необходимо улучшать инфраструктуру. Среди инициатив – строительство электрической подстанции на 500 киловатт, железнодорожной линии Сибай-Подольск-Новорудное, организация особой экономической зоны туристско-рекреационного типа «Урал».

Всего до 2030 года в Зауралье планируют реализовать 76 проектов на общую сумму 174 млрд рублей. Ожидается, что в результате реализации стратегии развития в Зауралье через восемь лет будет создано более 40 тысяч новых рабочих мест, а выручка предприятий будет составлять 80 миллиардов рублей.

Особое значение имеют все те меры, которые направлены поддержку на развитие малого и среднего бизнеса. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан