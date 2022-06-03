В Уфе прошла Международная конференция по офтальмологии «Восток-Запад»

Пять операций на глаза за два часа. Более 500 учёных-офтальмологов не только из России, но и дальнего зарубежья сконцентрировали своё внимание на Уфе. В столице Башкортостана сегодня прошел второй день Международной конференции по офтальмологии «Восток-Запад».
На операционном столе женщина 63 лет. У пациентки – дистрофия фукса. Это заболевание, которое приводит к снижению зрения. Единственный метод лечения – замена роговицы, её пересадка.
Внутрь глаза вводится трансплантат толщиной всего 100 микрон, диаметром около восьми миллиметров, что позволяет восстановить прозрачность роговицы и в последующем улучшить пациенту зрение. Эту операцию в стационаре Уфимского института глазных болезней проводил хирург из Чувашской республики Максим Синицын.
Помимо этого, в Уфимском научно-исследовательском институте сегодня провели операции по удалению катаракты, птеригиум и по имплантации кольца миоринг.
За два часа в стационаре Уфимского института глазных болезней провели пять операций. В режиме онлайн за происходящим наблюдали сотни специалистов со всего мира
Кто-то решил не ограничиваться онлайн-трансляцией и приехал в Уфу, чтобы вживую пообщаться с коллегами. В международной конференции по офтальмологии, помимо специалистов из разных городов России и ближнего зарубежья, приняли участие доктора из Индии, Германии, Туниса и острова Маврикий.
Передовые технологии и самое современное оборудование. Уровень офтальмологии в Уфе практически не уступает передовым зарубежным стандартам. И то, что еще лет 30-40 назад, к примеру, диагноз дистрофия фукса звучал для пациента как приговор, сегодня поддаётся лечению.