В Уфе прошла Международная конференция по офтальмологии «Восток-Запад»

Пять операций на глаза за два часа. Более 500 учёных-офтальмологов не только из России, но и дальнего зарубежья сконцентрировали своё внимание на Уфе. В столице Башкортостана сегодня прошел второй день Международной конференции по офтальмологии «Восток-Запад».

На операционном столе женщина 63 лет. У пациентки – дистрофия фукса. Это заболевание, которое приводит к снижению зрения. Единственный метод лечения – замена роговицы, её пересадка.

Это трансплантация, это пересадка тканей, она сама по себе уникальна, она уникальна тем, что все производится с применением фемтосекундного лазера. Это делает операцию более точной и более щадящей. Эмин Усубов, заведующий отделением хирургии роговицы и хрусталика Уфимского НИИ глазных болезней

Внутрь глаза вводится трансплантат толщиной всего 100 микрон, диаметром около восьми миллиметров, что позволяет восстановить прозрачность роговицы и в последующем улучшить пациенту зрение. Эту операцию в стационаре Уфимского института глазных болезней проводил хирург из Чувашской республики Максим Синицын.

Операция прошла штатно, стандартно. Мы сделали у пациента с дистрофией фукса заднюю послойную пересадку, изолировано заменили задний слой и прооперировали ему катаракту, чтобы получить максимальную остроту зрения. Максим Синицын, врач-офтальмолог /г. Чебоксары/

Помимо этого, в Уфимском научно-исследовательском институте сегодня провели операции по удалению катаракты, птеригиум и по имплантации кольца миоринг.

Весь наш арсенал, который существует в нашем институте, мы стараемся показать нашим коллегам, которые приезжают как из-за рубежа, так и республиканским офтальмологам, чтобы они понимали, знали, видели, как мы оперируем и на каком уровне. Ринат Казакбаев, заведующий вторым микрохирургическим отделением Уфимского НИИ глазных болезней

За два часа в стационаре Уфимского института глазных болезней провели пять операций. В режиме онлайн за происходящим наблюдали сотни специалистов со всего мира

Кто-то решил не ограничиваться онлайн-трансляцией и приехал в Уфу, чтобы вживую пообщаться с коллегами. В международной конференции по офтальмологии, помимо специалистов из разных городов России и ближнего зарубежья, приняли участие доктора из Индии, Германии, Туниса и острова Маврикий.

Спасибо огромное за приглашение. Мы приехали из далекого острова Маврикий. Нас очень впечатлило оснащение корпусов Уфимского научно-исследовательского института глазных болезней, и по оборудованию, и по проведению операций. Мы были бы рады, если бы была возможность отправлять наших докторов сюда на стажировку. Джаеш Рампадарат, административный директор глазного госпиталя округа Мока /Маврикий/