В Уфе открылись лагеря дневного пребывания школьников

Спортивные и исторические каникулы. Такие акценты сделали в лагере уфимской школы №74. Смены дневного пребывания в городе запустило 131 учебное заведение. Как организован отдых детей?

Пас на каникулы. Смена в школьном лагере началась по-спортивному. Команды занимают первые места на городских соревнованиях. У каждого своя мотивация. Капитан Гульнара Галиева начала этот вид спорта с необычной подачи.

Ещё одно отличие – исторический уклон. В 74-й школе есть классы экскурсоводов. Во время смены лагеря они продолжат занятия. Имран Ишкин – будущий третьеклашка, историю изучает с первого класса.

В этом году день у воспитанников начинается с поднятия российского триколора.