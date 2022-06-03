В Уфе открылись лагеря дневного пребывания школьников

Спортивные и исторические каникулы. Такие акценты сделали в лагере уфимской школы №74. Смены дневного пребывания в городе запустило 131 учебное заведение. Как организован отдых детей?
Пас на каникулы. Смена в школьном лагере началась по-спортивному. Команды занимают первые места на городских соревнованиях. У каждого своя мотивация. Капитан Гульнара Галиева начала этот вид спорта с необычной подачи.
Ещё одно отличие – исторический уклон. В 74-й школе есть классы экскурсоводов. Во время смены лагеря они продолжат занятия. Имран Ишкин – будущий третьеклашка, историю изучает с первого класса.
В этом году день у воспитанников начинается с поднятия российского триколора.
Школьники старше 14 лет посещают трудовой лагерь. Распорядок дня у них почти такой же, только в расписании есть еще подметание территории и полив цветов. Практика общепринятая, в Уфе такие смены уже запущены. К слову, в столице республики в этом году работает 131 школьный лагерь.