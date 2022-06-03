В Уфе предприятие оштрафовали за несчастный случай с рабочим

Отмечается, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация процесса: в технокарте по монтажу опалубки не была прописана последовательность действий, в частности, по съему стяжных винтов и снятию щитов опалубки, в связи с чем бетонщики сами определяли порядок работ. При этом контроля со стороны ответственных лиц не было.