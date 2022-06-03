В Уфе предприятие оштрафовали за несчастный случай с рабочим

Гострудинспекция Башкирии провела расследование несчастного случая, который произошёл с одним из сотрудников организации ПСК №6.

Фото №1 - В Уфе предприятие оштрафовали за несчастный случай с рабочим

23 апреля 54-летнний газоэлектросварщик получил серьёзную травму головы. На рабочего упал щит опалубки на строительном объекте в Уфе.

Специалисту поручили установить заземление на распределительном устройстве этажом ниже, но прежде понадобилась его помощь при выполнении сварочных работ. Чтобы не носить сварочный аппарат и прутки стальной проволоки по этажам, работники решили воспользоваться краном. В поисках рации газоэлектросварщик подошел к бетонщикам. В этот момент снимаемый ими щит опалубки начал заваливаться, задев при падении работника.

пресс-служба Гострудинспекции РБ 

Отмечается, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация процесса: в технокарте по монтажу опалубки не была прописана последовательность действий, в частности, по съему стяжных винтов и снятию щитов опалубки, в связи с чем бетонщики сами определяли порядок работ. При этом контроля со стороны ответственных лиц не было.

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