В Уфе предприятие оштрафовали за несчастный случай с рабочим

Гострудинспекция Башкирии провела расследование несчастного случая, который произошёл с одним из сотрудников организации ПСК №6.
23 апреля 54-летнний газоэлектросварщик получил серьёзную травму головы. На рабочего упал щит опалубки на строительном объекте в Уфе.
Отмечается, что причиной несчастного случая стала неудовлетворительная организация процесса: в технокарте по монтажу опалубки не была прописана последовательность действий, в частности, по съему стяжных винтов и снятию щитов опалубки, в связи с чем бетонщики сами определяли порядок работ. При этом контроля со стороны ответственных лиц не было.