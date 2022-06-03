Житель Башкирии после знакомства в соцсетях нарвался на грабителя

В полицию Стерлитамака обратился местный житель. Он рассказал, что из его квартиры по улице Машиностроителей была совершена кража.

По подозрению в преступлении был задержан 23-летний парень. Выяснилось, что горожанин познакомился с молодым человеком в социальных сетях. Между ними завязалось приятное общение. Тогда мужчина решил пригласить нового знакомого в гости.

Около четырёх часов утра виртуальный знакомый действительно приехал к мужчине, но повел себя агрессивно. Он начал угрожать хозяину ножом, связал его руки, а после похитил из квартиры телевизор, телефон и личные вещи.

Хозяину дома удалось освободиться только после того, как грабитель покинул квартиру. Он поспешил вызвать полицию. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.