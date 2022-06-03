Замминистра здравоохранения Башкирии награждена медалью

Заместитель министра здравоохранения Башкирии Ирина Кононова награждена медалью «За особый вклад в борьбу с коронавирусом». В период пандемии под руководством замминистра обеспечена организация оказания помощи населению.

Заместитель министра здравоохранения РБ также курирует многие вопросы, связанные с развертыванием госпиталей, обеспечением лекарственными препаратами и вакцинами.