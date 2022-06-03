На Инвестсабантуе в Башкирии представили стратегию развития Зауралья до 2030 года

Электроподстанция на 500 киловольт, новая железная дорога и особая экономическая зона для развития туризма. На Инвестсабантуе в Сибае представили стратегию социально-экономического развития Зауралья до 2030 года. Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что это стратегическая территория республики, и руководители южных районов должны внимательно изучить стратегию и обсудить ее с жителями.

Стратегической территорией республики назвал Зауралье Глава Башкортостана Радий Хабиров, приветствуя участников и гостей Инвестсабантуя. Общая площадь субрегиона – более 32 тысяч квадратных километров. Но при этом здесь проживают лишь 8,5% жителей республики. Улучшить этот показатель и качество жизни людей нацелена стратегия развития Зауралья до 2030 года, которую представили члены республиканского правительства. Сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, лесопереработка, туризм, формирование транспортной инфраструктуры, а также содействие занятости и социальная защита населения – 76 проектов на более чем 174 миллиарда рублей.

Республика – главный инвестор Зауралья. Оно находится в сфере наших интересов, переживаний, волнений и радостей. Поэтому очень важно, что при разработке стратегии внимательно изучили предложения местных муниципалитетов, учли пожелания жителей, со всеми посоветовались. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Для развития сельского хозяйства в Зауралье в стратегию развития вошли 25 проектов почти на 12 миллиардов рублей. И хотя сильные засухи для данной территории не редкость, инвестиции могут принести прибыль. Примеры есть.

Промышленные и сельскохозяйственные проекты обсудили на выездном «Инвестчасе». 1 миллиард 200 миллионов рублей вложат в развитие предприятия «УчалыАгро». Деньги направят на закупку посевной и обрабатывающей техники, транспорта, оборудования, семенного материала. Будет создано 36 новых рабочих мест. Также в Сибае планируют построить завод по производству катодной меди стоимостью 13,5 млрд рублей на базе горно-обогатительного комбината. При этом в качестве сырья будут использованы отвалы с местного карьера. Республика окажет поддержку в реализации приоритетных инвестпроектов.

Местные жители справедливо выступали против такого хищнического отношения к природным богатствам нашего края. Именно поэтому мы и создали эту межведомственную группу. В Стратегию развития Зауралья необходимо включить пункт о рачительном отношении к природным ресурсам, повышении ответственности и контроля за работой промышленных организаций. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В ТОСЭР «Нефтекамск» планируют наладить производство по глубокой переработке гороха стоимостью 5 миллиардов рублей. А муниципалитеты Башкирии могут избавиться от многомиллионных трат за снос старых или аварийных зданий за счёт своего бюджета. На Инвестсабантуе ТПП Башкирии подписала соглашение на 200 миллионов рублей о промышленной реновации.

В РФ накоплено много ветхих зданий, промышленных объектов, которые давно не используются. Эта компания забирает оттуда инертные материалы и зарабатывает на этом, а муниципалитет не тратит ничего. Тимур Хакимов, президент Торгово-промышленной палаты Республики Башкортостан

Развитие регионального бизнеса в условиях санкций стало главной темой пленарного заседания форума. Сейчас в отношении России введено более 10,5 тысячи ограничений. Больше, чем в отношении любой другой страны в мире. Тем не менее экономика держит удар и даже улучшает показатели. Активно развивается импортозамещение, и далеко не все иностранные партнёры решили отказаться от совместного бизнеса.

Несмотря на санкции, много зарубежных бизнесменов приехало, уже некоторые проекты реализуются. Спасибо, что приехали, что наша республика вам интересна. Если мы что-то говорим, то мы это делаем. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

И европейские чиновники с этим согласны. Многие западные компании покинули российский рынок под давлением. Те же, кто остался, сейчас активно развиваются, в том числе благодаря участию в Инвестсабатуе.

Мы надеемся, что скоро наша компания может приехать сюда и настроить сотрудничество с российскими компаниями. Андреа Беттони, предприниматель /Италия/

Цель нашего бизнеса – продолжать работать в России и расширяться. И не только в Уфе, но по всей Башкирии в разных городах. Другая цель – это развитие туризма. Элио Каппиелло, ресторатор /Италия/

В ходе Инвестсабантуя удалось подписать важные соглашения, которые изменят жизнь не только Зауралья, но и всего Башкортостана. Удалось решить и крупные проблемы, которые десятилетиями мучили местных жителей

Открываем Зауралье для бизнеса. Важный итог, что мы с АФК «Система» решили энергетический вопрос Зауралья. Это 30 лет изучалось. Мы реализуем крупный инвестпроект. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан