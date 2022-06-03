На Инвестсабантуе в Башкирии представили стратегию развития Зауралья до 2030 года

Электроподстанция на 500 киловольт, новая железная дорога и особая экономическая зона для развития туризма. На Инвестсабантуе в Сибае представили стратегию социально-экономического развития Зауралья до 2030 года. Глава Башкортостана Радий Хабиров отметил, что это стратегическая территория республики, и руководители южных районов должны внимательно изучить стратегию и обсудить ее с жителями.
Стратегической территорией республики назвал Зауралье Глава Башкортостана Радий Хабиров, приветствуя участников и гостей Инвестсабантуя. Общая площадь субрегиона – более 32 тысяч квадратных километров. Но при этом здесь проживают лишь 8,5% жителей республики. Улучшить этот показатель и качество жизни людей нацелена стратегия развития Зауралья до 2030 года, которую представили члены республиканского правительства. Сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, лесопереработка, туризм, формирование транспортной инфраструктуры, а также содействие занятости и социальная защита населения – 76 проектов на более чем 174 миллиарда рублей.
Для развития сельского хозяйства в Зауралье в стратегию развития вошли 25 проектов почти на 12 миллиардов рублей. И хотя сильные засухи для данной территории не редкость, инвестиции могут принести прибыль. Примеры есть.
Промышленные и сельскохозяйственные проекты обсудили на выездном «Инвестчасе». 1 миллиард 200 миллионов рублей вложат в развитие предприятия «УчалыАгро». Деньги направят на закупку посевной и обрабатывающей техники, транспорта, оборудования, семенного материала. Будет создано 36 новых рабочих мест. Также в Сибае планируют построить завод по производству катодной меди стоимостью 13,5 млрд рублей на базе горно-обогатительного комбината. При этом в качестве сырья будут использованы отвалы с местного карьера. Республика окажет поддержку в реализации приоритетных инвестпроектов.
В ТОСЭР «Нефтекамск» планируют наладить производство по глубокой переработке гороха стоимостью 5 миллиардов рублей. А муниципалитеты Башкирии могут избавиться от многомиллионных трат за снос старых или аварийных зданий за счёт своего бюджета. На Инвестсабантуе ТПП Башкирии подписала соглашение на 200 миллионов рублей о промышленной реновации.
Развитие регионального бизнеса в условиях санкций стало главной темой пленарного заседания форума. Сейчас в отношении России введено более 10,5 тысячи ограничений. Больше, чем в отношении любой другой страны в мире. Тем не менее экономика держит удар и даже улучшает показатели. Активно развивается импортозамещение, и далеко не все иностранные партнёры решили отказаться от совместного бизнеса.
И европейские чиновники с этим согласны. Многие западные компании покинули российский рынок под давлением. Те же, кто остался, сейчас активно развиваются, в том числе благодаря участию в Инвестсабатуе.
В ходе Инвестсабантуя удалось подписать важные соглашения, которые изменят жизнь не только Зауралья, но и всего Башкортостана. Удалось решить и крупные проблемы, которые десятилетиями мучили местных жителей
IV Всероссийский Инвестиционный сабантуй, по словам экспертов, достиг своих целей. Уже в этом году в республике начнут реализацию проекты на десятки миллиардов рублей. Многие – в южных районах Башкортостана. И вполне возможно, что после того, как основные проблемы этого субрегиона будут решены, место проведения Инвестсабантуя переедет на северо-восток республики.