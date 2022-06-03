Радий Хабиров о работе сибайских камнерезов: «Удивительное искусство и золотые руки»

Глава Башкортостана ознакомился с работой мастерской «Артель» в Сибае, которая специализируется на изготовлении элитных камнерезных изделий и сувенирной продукции. Радий Хабиров выразил восхищение картинами мастеров.
На изготовление некоторых произведений из полезных ископаемых требуется до двух лет кропотливой работы. Из башкирской яшмы по мотивам эпоса «Урал-батыр» собрана картина «Древо жизни». Многие изделия изготавливаются специально для частных коллекций и поставляются по всему миру.
На предприятии работают около 60 мастеров, есть среди них и представители трудовых династий художников. В планах компании – увеличение производственных мощностей и закупка нового оборудования. «Артель» уже инвестировала в свое развитие около 30 миллионов рублей. В работе используются природные камни: малахит, агат, халцедон, авантюрин и преимущественно сибайская яшма.