Радий Хабиров о работе сибайских камнерезов: «Удивительное искусство и золотые руки»

Глава Башкортостана ознакомился с работой мастерской «Артель» в Сибае, которая специализируется на изготовлении элитных камнерезных изделий и сувенирной продукции. Радий Хабиров выразил восхищение картинами мастеров.  

На изготовление некоторых произведений из полезных ископаемых требуется до двух лет кропотливой работы. Из башкирской яшмы по мотивам эпоса «Урал-батыр» собрана картина «Древо жизни». Многие изделия изготавливаются специально для частных коллекций и поставляются по всему миру.

Я давно хотел посетить это предприятие, где производят удивительные и потрясающе красивые изделия из яшмы. Здесь трудится целая группа мастеров-камнерезов. Удивительное искусство и золотые руки!

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан
Фото №1 - Радий Хабиров о работе сибайских камнерезов: «Удивительное искусство и золотые руки»

На предприятии работают около 60 мастеров, есть среди них и представители трудовых династий художников. В планах компании – увеличение производственных мощностей и закупка нового оборудования. «Артель» уже инвестировала в свое развитие около 30 миллионов рублей. В работе используются природные камни:  малахит, агат, халцедон, авантюрин и преимущественно сибайская яшма.

Мы делаем произведения искусства, которые прославляют башкирскую яшму и всю республику. Наши недра хранят около 17 млн тонн яшмы. По сути, это вторая нефть. Инвесторы могут увидеть, что это великолепный материал, который при грамотном вложении средств может принести большую прибыль. А Уфа и Сибай – настоящие камнерезные центры региона.

Наиль Бадретдинов, директор учебно-производственного предприятия народно-художественных промыслов «Артель»
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