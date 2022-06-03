Радий Хабиров о работе сибайских камнерезов: «Удивительное искусство и золотые руки»

Мы делаем произведения искусства, которые прославляют башкирскую яшму и всю республику. Наши недра хранят около 17 млн тонн яшмы. По сути, это вторая нефть. Инвесторы могут увидеть, что это великолепный материал, который при грамотном вложении средств может принести большую прибыль. А Уфа и Сибай – настоящие камнерезные центры региона.

Наиль Бадретдинов, директор учебно-производственного предприятия народно-художественных промыслов «Артель»