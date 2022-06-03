В Уфе спасатели вытащили из воды двух тонущих подростков

В Уфе появилась первая жертва воды. Несчастный случай произошёл в озере Тёплое. Женщина 1977 года рождения решила окунуться, несмотря на просьбы ее друзей не делать этого. В какой-то момент товарищи потеряли ее из виду и позвали на помощь спасателей с ближайшей зоны отдыха «Райский берег». Они нашли женщину под водой, вытащили на берег и до приезда медицинских работников проводили реанимационные мероприятия.

К сожалению, прибывшая скорая, несмотря на усилия спасателей, констатировала смерть. Со слов очевидцев, компания, в которой она отдыхала, употребляла алкоголь. Купаться в этом месте было запрещено, но предупреждающие аншлаги были проигнорированы. С наступлением жары спасатели Управления гражданской защиты приступили к дежурству и сегодня уже спасли двух детей. Сотрудники УГЗ также проводят профилактические рейды.

Вода ушла всего за сутки. Палящее солнце гонит реку с берегов, зато манит отдыхающих. Спасатели уже вытащили из воды двух тонущих подростков. Ребят спасло лишь то, что купались они на официальном пляже «Райский берег», где дежурили сотрудники УГЗ. Чтобы не доводить до таких ситуаций, сотрудники Управления гражданской защиты совместно с Центром общественной безопасности и полицией проводят профилактические рейды по диким пляжам. Рассказывать приходится о правилах безопасности не только на воде, но и на суше.

Штраф за разведение огня в неположенном месте – 5 тысяч. На этом месте, кстати, в прошлом году утонул мужчина, но дикий пляж по-прежнему выбирают местом для отдыха. Несмотря на то, что рядом есть санкционированный.

Сезон в этом году начался позже. Тем самым погода, возможно, спасла чьи-то жизни. В прошлом первые жертвы воды были уже в середине мая. А некоторые пляжи и вовсе еще находятся под водой.