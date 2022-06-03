Диетолог поделилась тремя секретами правильного завтрака

Известный диетолог Кортни Д’Анджело рассказала о секретах завтраков, которые помогают избавиться от жира в области живота. По словам специалиста, из повседневного рациона необходимо исключить выпечку.
Второй секрет похудения – сокращение количества сливок и молока. Диетолог рекомендует заменить их на протеин.
Третий секрет здорового завтрака – овсянка. «Овес содержит большое количество углеводов, которые обеспечивают наш организм энергией. В нем также есть белок, клетчатка и жир — все необходимые питательные вещества для уменьшения количества жира в области живота», — заключила Д’Анджело.