Диетолог поделилась тремя секретами правильного завтрака

Известный диетолог Кортни Д’Анджело рассказала о секретах завтраков, которые помогают избавиться от жира в области живота. По словам специалиста, из повседневного рациона необходимо исключить выпечку.

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Второй секрет похудения – сокращение количества сливок и молока. Диетолог рекомендует заменить их на протеин.

Третий секрет здорового завтрака – овсянка. «Овес содержит большое количество углеводов, которые обеспечивают наш организм энергией. В нем также есть белок, клетчатка и жир — все необходимые питательные вещества для уменьшения количества жира в области живота», — заключила Д’Анджело.

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