Диетолог поделилась тремя секретами правильного завтрака

Третий секрет здорового завтрака – овсянка. «Овес содержит большое количество углеводов, которые обеспечивают наш организм энергией. В нем также есть белок, клетчатка и жир — все необходимые питательные вещества для уменьшения количества жира в области живота», — заключила Д’Анджело.