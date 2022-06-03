В Башкирии родителей предупреждают об опасности падения детей из окон

Участились случаи падения маленьких детей из окон. Отметка на шкале статистики ползёт вверх с наступлением жаркой погоды. Также увеличивается количество детских травм с наступлением каникул.

Часто падений с высоты становится больше из-за беспечности родителей и любознательности малышей. Либо не выдерживает москитная сетка, либо легко открываются окна. Вне зависимости от этажа медики не обнадёживают: не всегда ребёнка успевают спасти. Если малыш не погибнет, то может стать инвалидом – последствия есть почти всегда.

Страдает полностью весь организм, начиная от переломов заканчивая скрытыми повреждениями внутренних органов. Летальный исход может наступить и в первые сутки после травмы, и даже через месяц.

Роман Жарин, детский ортопед-травматолог городской детской клинической больницы №17 г. Уфы
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