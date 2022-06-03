В Уфе прошли решающие поединки финала Спартакиады учащихся России по вольной борьбе

В соревнованиях принимали участие и спортсменки из Башкортостана. Виалетта Корнилаева и Юлиана Николаева боролись за бронзовые медали турнира. На соревнованиях присутствовали старший тренер юношеской сборной страны.

На последней минуте схватки спортсменка из Башкортостана отыграла 4 балла у соперницы из Ставропольского края. Могла бы и больше и даже побороться за бронзовую медаль, но не хватило времени. Она уступила со счетом 4:8 и заняла лишь пятое место.

В финале Спартакиады учащихся России по вольной борьбе в Уфе выступили 300 спортсменов из 49 регионов страны. Республику представили две девушки из Иглинского района. Обе заняли пятое место. Виалетта Корнилаева также уступила в поединке за бронзу.

Команда из Москвы стала самой представительной на Спартакиаде в Уфе. Сразу 8 их борцов вышли в финал соревнований. Первую золотую медаль у девушек заработала Александра Федорова.

Финал Спартакиады для юношей не старше 16 лет стал вторым подряд турниром российского уровня. Из Элисты с первенства страны сильнейшие борцы своего возраста приехали в Уфу. Два соревнования подряд только на пользу ребятам, уверен старший тренер юношеской сборной.