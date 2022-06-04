В Башкирии за сутки зафиксировано 89 новых фактов коронавируса

В Башкирии пока не наблюдается резкого подъема заболеваемости коронавирусом. Минздрав республики озвучил актуальные на 4 июня данные.

За сутки в регионе выявлено 89 новых фактов коронавируса. В общей сложности за время пандемии в Башкирии зарегистрировали 288 926 случаев болезни. Также выписано по выздоровлению всего 282 628 пациентов, из них за сутки – 71.