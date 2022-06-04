В Уфе в ДТП с тремя авто пострадали трое, в том числе 6-летний ребенок

В Уфе вечером 3 июня на улице Перспективной произошло ДТП с участием трех автомобилей. Среди пострадавших есть ребенок.

По данным ГИБДД по Уфе, автомобиль, которым управлял 41-летний житель Иглинского района Башкирии, двигался по Перспективной в сторону ул. Советов, и столкнулся с попутными Kia K5 и Lada.

В результате столкновения пострадали 36-летняя женщина, ее 6-летняя дочь – пассажиры Ford. Также пострадал водитель Kia. Все трое после оказания медпомощи были отпущены домой. Начато разбирательство.