В Уфе мужчина угрожал и ударил мать за ее вмешательство в семейную жизнь

В Уфе местная жительница обратилась в полицию, заявив, что ее сын, 36-летний мужчина, угрожает ей расправой. В МВД по Уфы рассказали, что произошло в семье.

Участковый прибыл по адресу и узнал, что женщина проживает вместе с сыном и его супругой. В тот день мужчина выпил, между ним и женой началась ссора. Пожилая женщина решила, что, вмешавшись, поможет, и поддержала невестку. Мужчина начал угрожать матери и в порыве злости нанес ей телесные повреждения, сообщает МВД.