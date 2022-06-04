В Башкирии назначили министра природопользования и экологии

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о назначении министра природопользования и экологии РБ. Им стал Нияз Фазылов.

Новый министр природопользования и экологии Башкирии родился в Стерлитамаке 8 мая 1987 года, отучился в Башкирском государственном университете, получив специальность «Экономика». Затем Нияз Фазылов работал ОАО Акционерная компания «Востокнефтезаводмонтаж», после – в ОАО «Красный пролетарий».

К 2018 году он стал заместителем министра, первым заместителем министра природопользования и экологии Башкирии, в 2021-2022 годах – председателем Госкомитета РБ по предпринимательству. В 2022 году Нияз Фазылов уже был и.о. министра природопользования и экологии Башкирии.