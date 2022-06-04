Минздрав Башкирии опубликовал расписание «Поездов здоровья» на следующую неделю

В состав бригад врачей-специалистов вошли терапевт, хирург, акушер-гинеколог, онколог, кардиолог, офтальмолог, уролог, невролог, стоматолог, эндокринолог и другие. Все граждане с подозрением, либо выявленными социально-значимыми заболеваниями были направлены на до обследования для уточнения диагноза или лечение и были взяты на контроль.

Пресс-служба Минздрава РБ