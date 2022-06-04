Минздрав Башкирии опубликовал расписание «Поездов здоровья» на следующую неделю

В Башкирии в рамках акции «Здоровая республика - здоровый регион» на данный момент уже было осмотрено 34 744 человека. На следующей неделе «Поезда здоровья» продолжат работу в районах республики.
По данным Минздрава РБ, за уже прошедший период работы «Поездов здоровья» было выявлено 1 397 социально-значимых заболевания: сердечно-сосудистые, подозрения на злокачественные новообразования, сахарный диабет, подозрения на туберкулез.
Сформированные бригады продолжают свою работу в шести районах согласно графику:
- Уфимский маршрут начинает работу в Иглинском районе (06.06-08.06 село Акбердино, 09.06-10.06 село Нижние-Лемезы).
- Дуванский маршрут заканчивает работу в Белокатайском районе (06.06-07.06 село Емаши) и начинает работу в Мечетлинском районе (08.06-10.06 село Большая Ока).
- Нефтекамский маршрут начинает работу в Бураевском районе (06.06-07.06 деревня Кушманаково, 08.06 деревня Вострецово, 09.06-10.06 деревня Новотазларово).
- Октябрьский маршрут продолжает работу в Туймазинском районе (06.06-07.06 село Карамалы-Губеево, 08.06-10.06 село Серафимовский).
- Стерлитамакский маршрут начинает работу в Стерлитамакском районе (06.06-08.06 село Наумовка, 09.06-10.06 село Большой Куганак).
- Белорецкий маршрут начинает работу в Бурзянском районе (06.06-07.06 деревня Абдулмамбетово, 08.06-09.06 деревня Байназарово, 10.06 деревня Новомунасипово).
Записываться к специалистам не нужно – прием ведётся в порядке «живой очереди».
Фото: пресс-служба Минздрава РБ