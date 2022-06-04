В Башкирии в рамках Инвестфорума «Зауралье» прошёл сабантуй

Праздник хлеборобов. В рамках IV Всероссийского Инвестиционного форума «Зауралье» в Баймакском районе состоялся сабантуй. Народные игры, куреш, конные скачки и самый свежий кумыс. Гости мероприятия смогли окунуться в атмосферу быта древних башкир.
Заключительный день всероссийского Инвестсабантуя переместился из Сибая на берег озера Графское Баймакского района. Гостей форума встречали местные жители и юрты всех районов башкирского Зауралья. Зайдя в любую из них, можно было попробовать национальную кухню, узнать о древних обычаях. А на спортивных площадках испытать себя на силу и сноровку.
По традиции на главной сцене сабантуя отметили передовиков аграрного производства. Все хозяйства района смогли успешно завершить посевную кампанию, хотя сроки немного и сдвинулись в связи с погодными условиями.
Сабантуй для сельчан – особый праздник. И многие посещают мероприятие целыми семьями. Вот и на берегу озера Графское собрались тысячи жителей Баймакского и соседних районов. С приветственным словом к ним обратился премьер-министр правительства республики.
Центральным местом на площадке сабантуя стала импровизированная деревня кумысоделов республики. Гости могли попробовать, купить и даже сами изготовить национальный напиток, который издревле славится не только своими вкусовыми, но и целебными свойствами. Здесь же, в юрте, специалисты рассмотрели вопросы сохранения и популяризации башкирской породы лошадей, которые считаются брендом Башкортостана.
На полях инвестиционного сабантуя в Сибае было отмечено, что до 2030 года в сельское хозяйство республики будет направлено более 24 миллиарда рублей. Реализуют 12 инвестпроектов. В том числе и в Зауралье. Хозяйства могут рассчитывать на государственную поддержку. Учитывая, что эта часть республики традиционно является зоной рискованного земледелия, любая помощь будет актуальной. Особенно с неба.
Несмотря на довольно прохладную погоду и начавшийся дождь, настроение у жителей не испортилось. Последние несколько лет в Зауралье стояла летняя засуха. Сейчас же земля насыщается влагой, и аграрии могут рассчитывать на хороший урожай.