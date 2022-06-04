В Башкирии в рамках Инвестфорума «Зауралье» прошёл сабантуй

Лошади башкирской породы имеют большое значение не только для башкирского народа и республики, но и для России в целом. По словам экспертов, башкирские лошади обладают уникальными ценными качествами.

Айнур Ишмухаметов, директор благотворительного фонда по сохранению и развитию лошадей башкирской породы в РБ «Ирандык»