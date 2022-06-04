В Уфе наградили победителей Национального чемпионата «Абилимпикс»

Профессиональное мастерство люди с ограниченными возможностями здоровья демонстрируют в разных компетенциях: это и туризм, и кулинария, и IT-технологии, и экономика. Принять участие в нем могли школьники, студенты и работающие люди. Победители в республике, а это 10 человек, получили сертификаты на сумму от 100 до 50 тысяч рублей в зависимости от места.