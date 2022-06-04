В Башкирии «Гонка героев» впервые прошла на уникальной трассе

Испытания на прочность и предложение руки и сердца. Сегодня в Чишминском районе, в парке «Патриот», прошла «Гонка героев». Более тысячи спортсменов и любителей проверили свои силы на разных дистанциях и препятствиях. Впервые на старт гонки вышли дети.

Покорить Эверест, прыгнуть в бездну, пройти гауптвахту. Все это «Гонка героев – 2022». Соревнования проводятся в Башкортостане в 11-й раз, начиная с 2018 года, но впервые на стационарной площадке. В парке «Патриот» в Чишминском районе на территории 40 гектаров смонтировали уникальную трассу, состоящую из разных форматов: трасса в 10 километров состояла из 35 препятствий, в 5 километров – из 25.

Поздравляю всех, мы это сделали: мы построили самую большую трассу «Гонки героев» в стране. Азат Бадранов, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан

На старте участников поддерживал известный журналист, специалист по выживанию и автор телепрограмм Тимофей Баженов.

Сколько здесь собралось молодых и не очень молодых людей, которые понимают ценность служения России. И я приехал сюда, чтобы всех вас поддержать и поздравить с этой прекрасной инициативой. «Гонка героев» – это замечательно. Тимофей Баженов, тележурналист

«Гонка героев» – это не только про спорт, но и про любовь. Пара из Екатеринбурга преодолела всю дистанцию. На финише девушку ждал не только заветный жетон победителя, но и обручальное кольцо.

Участие в гонке принимала и команда телеканала БСТ. Корреспонденты редакции новостей, а также инженеры и звукорежиссеры бросили вызов себе и соперникам. Впервые на старт «Гонки героев» вышли дети. Организаторы подготовили двухкилометровую трассу, состоящую из 15 препятствий. На протяжении всей дистанции ребят поддерживали представители МЧС, инструкторы, волонтеры на трассе и родители.